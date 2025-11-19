Marquesa con nueva tienda en Residenza

Marquesa anunció la apertura oficial de Interior Design & Curated Pieces, un nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza, un espacio ncebido como unlugar para inspirar, diseñar y transformar ambientes desde una visión de belleza, armonía y pr opósito.

Judith Santos diseñadora de interiores, presentó los nuevos diseños que integra una selección curada de piezas decorativas y complementos especialmente elegidos para “vivir bonito”, consolidando así el inicio de una nueva etapa en su propuesta estética y creativa.

Como parte de esta presentación, la tienda compartió la jornada con la casa de moda Isla and White, que dio a conocer su colección Resort 2026, creando una experiencia que fusionó interiorismo, estilo de vida y creatividad en un mismo escenario.

Margarita De los Santos, Nellie Marrero, Esther Besonias y Laura Gomez.Cortesia de los anfitriones.