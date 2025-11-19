Candestino, un concierto que llenará de magia el parque Iberoamérica

El parque Iberoamérica será escenario este sábado 22 de noviembre del concierto “Candestino”, una propuesta musical única donde asistir con perros no solo es permitido, sino indispensable.

El evento, organizdo a beneficio de Rescued By Love RD y la Fundación La Merced, presenta una experiencia diseñada especialmente para caninos, con decibeles controlados y música certificada por estudios de la Universidad de Glasgow y la Scotland’s Animal Welfare Charity.

Román Mosteiro, cantautor español y creador de la iniciativa, expresó su emoción de traer este concepto al país, al que lo unen lazos culturales y afectivos desde su etapa laboral en el sector hotelero.

Este concierto se ha realizado con éxito en España y México, por lo que este país se convierte en el tercero en sumarse a la #PerroManía, explicó.

El artista destacó que esta edición tiene un significado especial, pues el proyecto nació de la necesidad de compartir música acompañado de su perro Golfo, originando así un concierto “Human Friendly” donde solo puedes entrar si llegas con tu mascota.

Dijo que el concierto será completamente gratuito, sin embargo quienes deseen colaborar podrán realizar aportes voluntarios desde mil pesos en adelante. La presentación incluirá a los artistas dominicanos Yohan Amparo y Paloma Richiez.

