Experta en moda imparte charla sobre estilo con estrategia

La comunicadora Claudine Nova impartió la charla “Estilo con estrategia”, una actividad que reunió a un grupo de mujeres interesadas en aprender más sobre cómo mejorar su imagen en estos tiempos en que cada vez se busca lucir mejor.

La imagen puede abrir puertas que no te imaginabas, pero también tiene el poder de cerrar oportunidades que merecías, porque habla antes de que digas una sola palabra.

Con esta premisa inició la charla “Estilo con estrategia: la imagen como herramienta de negocio”, impartida por la comunicadora y asesora de imagen Claudine Nova.

La actividad que reunió a un grupo de mujeres interesadas en aprender más sobre cómo mejorar su imagen en estos tiempos en que cada vez se busca lucir mejor incluyó un “pop up” de venta de ropa de la closet, mercancía de la tienda “Marny’s Closet” y el testimonio de Andria Colón, una exitosa dueña de negocio que dio un salto de fe al dejar su trabajo fijo para emprender.

Verse bien no es superficialidad, es estrategia, no es vanidad, es comunicar sin hablar. Es contarle al mundo quién eres, qué representas y qué pueden esperar de ti, solo a través de tu presencia, dijo Nova,

La experta hizo énfasis en que al hablar de imagen muchos piensan en ropa, maquillaje o accesorios, pero va mucho más allá de eso, “es la suma de: postura, lenguaje corporal, colores, armonía, coherencia, presencia digital y la forma en que eliges presentarte al mundo”, dijo Nova.

“Tu estilo puede ser tu aliado estratégico, tu socio silencioso, tu mejor representante. Cuando lo usas con intención, tu presencia habla el lenguaje del éxito, antes que cualquier currículum o carta de presentación”, concluyó.

Resaltó que no se trata de imitar, ni de vestirse para gustar, “se trata de descubrir tu identidad, proyectarla con coherencia y comunicar con intención, porque cuando tu imagen y tu mensaje están alineados, el impacto que generas es inmediato. Y no se trata solo de verte bien, sino de que tu presencia refleje la mujer que eres y la profesional que quieres ser”, explicó.

Al concluir la charla celebrada en Nenox Academy, la experta en imagen dijo que los tres pilares del estilo son: identidad, intencionalidad y congruencia, todo con el eje fundamental de que el estilo estratégico no requiere gastar una fortuna, porque no se trata de marcas caras, se trata de coherencia, detalles y propósito.

Sandra Pimentel y Daralyn Roa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gabriela Guerrero, Andria Colón y Liz Santa.