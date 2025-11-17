Arbaje Soni renueva su identidad

En la novena edición de Deco Expo 2025, Arbaje Soni, reconocida firma dominicana del sector mobiliario, presentó su nueva identidad de marca.

Este rebranding marca un hito en la historia de la empresa, con más de 60 años en el mercado, y responde a la visión de Verónica Madera, representante de la tercera generación familiar. El proceso fue desarrollado en colaboración con la firma Inquest y la consultora Graciela Abinader, resultando en una imagen moderna y coherente con la filosofía de la empresa: crear espacios con historia, armonía y propósito.

Durante el evento, Mónica Arbaje, directora de la firma, destacó que esta transformación es una evolución natural que mantiene la esencia de la marca, fortaleciendo su compromiso con el diseño y la calidad.

Analli Loraine, José Medrano, Xavier Roselló, Laura Arallano y Shayla de los Santos .Alexander Mora/LD

Esther Abinader, Nabil Madera y Graciela Abinader .Alexander Mora/LD

Jennifer de Fersobe y Jochy Fersobe.Alexander Mora/LD

La nueva imagen fue presentada en un espacio especialmente concebido bajo el concepto “Design meets branding”, donde talentos del diseño nacional y principales escuelas del país interpretaron creativamente la renovación de Arbaje Soni. Con esta evolución, la marca reafirma su liderazgo en el sector, proyectando una identidad más cercana, contemporánea y alineada con las tendencias globales, sin dejar de lado sus raíces dominicanas.

Shirley Desangles y Lashmi Desangles.Alexander Mora/LD