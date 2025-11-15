Recomendaciones de comportamiento en las fiestas de la empresa

El cierre del año trae consigo un ambiente de alegría, gratitud y celebración. Las empresas organizan encuentros para reconocer el esfuerzo colectivo y reforzar el sentido de pertenencia. Sin embargo, aunque el contexto sea distendido, la fiesta de la empresa sigue siendo un acto laboral, donde el comportamiento, la imagen y la comunicación dicen mucho de cada participante.

Asistir, sin importar la magnitud del evento, demuestra compromiso, lealtad y respeto hacia la institución. La ausencia sin causa justificada puede interpretarse como desinterés o falta de integración con el equipo. Del mismo modo, es importante recordar que ir acompañado no es una opción: estas celebraciones están pensadas exclusivamente para los colaboradores, y llevar invitados externos puede romper la dinámica interna y restar privacidad al encuentro.

En referencia al vestuario, la clave está en el equilibrio. Si la invitación no especifica un código, lo recomendable es optar por un estilo formal con un toque festivo, sin caer en excesos. Las mujeres deben evitar escotes pronunciados, faldas demasiado cortas o prendas ajustadas, mientras que los hombres pueden prescindir de la corbata tradicional, siempre que mantengan la pulcritud y la elegancia. Recordemos que el atuendo también comunica.

Durante el evento, la moderación y el autocontrol son esenciales. El consumo responsable de alcohol, la cortesía en el trato y la prudencia en los temas de conversación marcan la diferencia entre un comportamiento profesional y una actitud inapropiada. La celebración no es el momento para discutir asuntos laborales, hacer bromas de mal gusto o mostrarse demasiado efusivo.

Si la actividad incluye una comida o cena, mantener el orden en la mesa es un gesto básico de educación y respeto. Se debe esperar a que todos estén servidos para comenzar, utilizar correctamente los cubiertos, no hablar con la boca llena y evitar actitudes que rompan la armonía del momento.

Además, hay dos normas de etiqueta que nunca deben olvidarse: no llevarse comida para la casa ni retirar los adornos de las mesas, salvo que el equipo organizador lo autorice expresamente. Estos detalles, aunque parezcan menores, revelan el nivel de discreción y buen juicio de cada invitado.

También conviene tener presente el uso responsable de las redes sociales. Antes de publicar fotografías o videos, debe considerarse si todos los asistentes están cómodos con esa exposición. La imagen personal y la reputación de la empresa también se reflejan en el entorno digital.

Finalmente, un gesto que siempre deja huella: agradecer al equipo organizador y a los directivos por la actividad. Reconocer su esfuerzo demuestra educación, empatía y sentido de gratitud.

Las fiestas de la empresa son una extensión del entorno laboral, no un espacio ajeno a él. Saber comportarse con elegancia, respeto y moderación permite disfrutar del ambiente festivo sin perder la esencia profesional. Porque más allá del brindis y la música, el verdadero espíritu navideño se expresa en la cordialidad, el agradecimiento y el saber estar. El momento es festivo, pero el contexto es corporativo.