Etiqueta en la boda

Desde que somos invitados a una boda debemos asumirlo como un compromiso: no sólo llegar temprano a la ceremonia sino también confirmar con antelación si asistiremos o no (pues cada invitado es un costo para los novios) y, por supuesto, también pensar en el vestuario que vamos a usar.

Prepárese con tiempo

Eso significa comprar o mandar a arreglar el vestido con antelación, hacer cita en el salón a una hora adecuada, planchar la camisa del traje días antes; es decir, dejar todo listo para que el día de la boda no esté tarde y con el tiempo arriba. Es penoso que mucha gente sólo va a la recepción y no a la iglesia y, lo peor de todo, con toda la naturalidad. Pésima educación, una de las más malas de todas.

No se justifica que a una boda, donde los novios invitan con semanas- y hasta meses- de antelación, la persona no organice su tiempo para llegar al momento más importante: la parte donde los novios unen oficialmente sus vidas. La ceremonia es, al fin y al cabo, el punto de la celebración. Si quiere realmente demostrar distinción e importancia a la vida de los novios, llegue antes a la ceremonia.

Respete la etiqueta requerida

Lamento decirle esto pero, aunque no le guste el código de vestimenta que aparece en la invitación, es importante que lo siga. ¿No tiene frac? Y la invitación requiere frac, alquílelo. Desatender la solicitud sobre el vestuario es una manera de llamar la atención o desentonar en el ambiente que han preparado los anfitriones. No olvidemos que respetar la etiqueta requerida es muestra de consideración, cortesía y respeto hacia los novios que, dicho sea de paso, es su día y su celebración y han puesto mucho empeño para que todo quede como lo planearon.

No lleve niñera en uniforme de diario

¿Usted cree que un evento como ese es para llevar a una humilde mujer en ropa de trabajo diario, donde todo el que está allí está formalmente vestido? Si no puede controlar a su niño usted misma, cómprele a su ayudante un vestido a la altura del acontecimiento que va a presenciar y no le informalice la boda a los novios que han dedicado tiempo, esfuerzo y dinero para que todo y todos, estén elegantes.

No use maquillaje fashion

¿Por qué a las novias se les maquilla “natural”? ¿Por qué, si se fija en revistas y fotos actuales y Etiqueta & protocolo Con elegancia Etiqueta en la boda de antaños, a las reinas y a las princesas también se les maquilla natural? Porque sus fotografías permanecerán por años y el maquillaje natural normalmente no pierde vigencia. Por eso cuando vayamos de invitadas a una boda se recomienda que usemos un maquillaje neutro y discreto (las fotografías de una boda se estarán viendo por muchos años en el futuro, y si nos ponemos un maquillaje muy “fashion” ahora, en 20 años no querremos que nadie nos vea en ese álbum de fotos. No olvide, reserve el maquillaje de moda para otros eventos.

Evite el negro

Los vestidos de color negro no se usan para ceremonias de bodas, además es un color que también se asocia a funerales, a menos que usted le desee lo peor al matrimonio. El color blanco está terminantemente prohibido para las mujeres, sólo la novia lleva ese color. Obviamente, puede ir de blanco o negro, o blanco y negro, siempre y cuando sea una petición de la novia. Si no es el caso, utilice colores alegres, pasteles, coloridos y bonitos, es un día festivo y debe asumirlo como tal.

Saber compartir es fundamental Conversar, saber romper el hielo, saludar y mantener el hilo de una conversación social agradable es parte de saber estar, aun cuando sea una conversación con gente que no conoce o que acaba de conocer. Disfrute de la boda, baile y comparta con los demás. Divertirse y socializar es parte fundamental de la etiqueta social internacional.