Equilibrio entre frescura, elegancia y protocolo

En el mundo del protocolo, pocas expresiones despiertan tanta curiosidad como Etiqueta Tropical. Este término, habitual en invitaciones a eventos de mañana o tarde, celebraciones al aire libre o actos sociales en jardines, playas o terrazas, se asocia con la elegancia relajada característica de los climas cálidos.

Indica un código de vestimenta (dress code) que permite cierta flexibilidad, pero siempre bajo los principios de la corrección y el buen gusto.

Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los caballeros británicos residentes en colonias tropicales adaptaron su atuendo formal a las altas temperaturas. De ahí surge la clásica chaqueta blanca o marfil, recta o cruzada, con solapas redondeadas y detalles en seda o raso brillante.

Con el tiempo, esta forma de vestir evolucionó hacia un estilo que combina la formalidad del protocolo con la frescura del entorno.

La Etiqueta Tropical permite distinguir si el evento es una fiesta o una ceremonia, ofreciendo margen para jugar con los colores claros y alegres, y con tejidos livianos como el lino o el algodón. No obstante, conviene recordar que no todo acto matutino se rige por esta etiqueta; su aplicación depende del tipo de evento y de su carácter institucional o social.

En este contexto, tres prendas emblemáticas destacan por su historia y simbolismo: la guayabera, el liquiliqui y el barong tagalog.

La guayabera, también conocida como “cubana”, es una camisa confeccionada en algodón, lino, seda o tejidos sintéticos. Se distingue por sus cuatro bolsillos frontales y las alforzas verticales que la decoran, a veces acompañadas de finos bordados.

Existen tres variantes principales: tradicional, de etiqueta y presidencial. Aunque su origen es motivo de debate — Cuba, México y Filipinas se disputan su autoría—, su uso se ha consolidado como una prenda de ceremonia diurna, símbolo de elegancia y orgullo latinoamericano.

El liquiliqui es el traje típico de los Llanos colombo-venezolanos. Consta de una chaqueta cerrada hasta el cuello, abotonada con piezas metálicas o de hueso, y un pantalón del mismo tejido, generalmente lino o algodón.

De tonos claros, suele reservarse para actos oficiales o celebraciones regionales, representando la sobriedad y el porte caballeresco del hombre llanero.

Desde el otro lado del mundo, el barong tagalog —o baro— es el traje nacional de Filipinas. Se trata de una camisa de tejido muy fino, casi transparente, que se lleva sobre una camiseta interior. Los barong más distinguidos se elaboran con fibras de piña, plátano o seda, bordados a mano en auténticas obras de arte.

Su versión femenina, el baro’t saya, adquirió notoriedad internacional al ser utilizada por la expresidenta Corazón Aquino, convirtiéndose en símbolo de identidad y elegancia filipina.

En el ámbito contemporáneo, los hombres que siguen la Etiqueta Tropical suelen vestir chaquetas blancas o en tonos claros, rectas o cruzadas, combinadas con camisas livianas y pantalones en tejidos naturales.

El calzado puede ser tipo mocasín o monkstrap, de diseño sencillo y sin exceso de adornos.

Opciones femeninas

Para las damas, el protocolo establece una regla sencilla: a medida que avanza el día, el ruedo del vestido se alarga.

El clima cálido invita a vestir con ligereza, pero con eleganciaFUENTE EXTERNA

Las faldas deben caer por debajo de la rodilla, confeccionadas en telas ligeras y colores vivos o pasteles —nunca negro.

Los conjuntos de falda o pantalón son igualmente apropiados, siempre que mantengan una línea elegante.

El maquillaje debe ser discreto, las joyas mínimas y los complementos florales son los más acertados para resaltar la frescura del entorno. En cuanto al calzado, se prefieren zapatos planos o de poco tacón, de corte más abierto, y bolsos pequeños, preferiblemente informales.

La Etiqueta Tropical no es una licencia para el descuido, sino una forma de reinterpretar la elegancia bajo el sol. Es la prueba de que el buen gusto puede ser ligero, fresco y funcional, sin perder la esencia del protocolo. En definitiva, vestir con respeto al clima, al entorno y, sobre todo, al anfitrión, sigue siendo la clave de toda distinción.