Qik Banco Digital recibe premiación de Pucmm

El Banco Múltiple, del Grupo Popular (Qik), fue reconocido en la categoría “Reputación Corporativa” durante la 5ta Jornada de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por haber logrado tener una incidencia importante en la juventud, por su enfoque innovador y disruptivo en materia de comunicación.

El reconocimiento, propuesto mayoritariamente por los universitarios de la academia, resalta la manera en que Qik ha logrado posicionarse, en su corta trayectoria, como una marca relevante en el entorno financiero dominicano.

“En Qik hemos demostrado que la innovación no solo ocurre en la tecnología, sino también en la forma de comunicar, al generar sentido de pertenencia en un público que busca autenticidad, cercanía y propósito en las marcas que elige”, explicó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik, al agradecer la entrega de este galardón durante el encuentro.