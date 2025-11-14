Tu Casa RD recibe reconocimiento

Tu Casa RD, una de las empresas líder en el mercado inmobiliario dominicano, resultó ganadora durante la ceremonia de premiación LVP Sales Award 2025, organizada por la constructora LVP, al obtener la mayor cantidad de galardones.

La compañía que se destacó por su excelencia profesional y liderazgo recibió varios reconocimientos como el “Mejor Asistente Master Bróker”, “Vendedor Destacado por Master Bróker”, “Mejor Vendedor Proyecto Riviera Verde II”, entre otras categorías.

“Estos premios son el resultado del esfuerzo conjunto de todo nuestro equipo, que trabaja con pasión para brindar soluciones inmobiliarias que transforman vidas. En Tu Casa RD seguimos comprometidos con la excelencia y la confianza de nuestros clientes”, expresó Wester Hernández CEO de Tu Casa RD.