Aliss presenta fragancia “La Bomba”

La casa Carolina Herrera y Aliss celebraron la llegada de “La Bomba”, una fragancia que refleja la alegría, la libertad y el poder de ser uno mismo.

Pamela Huerta, gerente de Mercadeo de Prestigio de Gassó Gassó, destacó el orgullo de presentar “La Bomba” en exclusiva junto a Aliss, resaltando el compromiso de ambas marcas con ofrecer experiencias de lujo y cercanía al consumidor.

Sandra Infante, gerente País de Aliss República Dominicana, subrayó el crecimiento de la categoría de perfumería dentro de la marca y su apuesta por acercar a los clientes productos de prestigio internacional en un entorno accesible y aspiracional.

Alayah González, Abril Martínez y Nicole Jeinsen.

Sofía Makridis y Hillary Guerrero.

Jessica Klemps, Fior Lora y Michelle Durán.