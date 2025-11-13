La tercera edición del foro empresarial Themag Next, fue realizada en el Royalton Punta Cana Resort & Casino, un encuetro que se ha

consolidado como uno de los principales espacios de diálogo sobre inversión y desarrollo sostenible del turismo dominicano.

Marcelo Gustavo Ballester, director general del Grupo de Medios Network Plus, creador de la plataforma destacó el cambio que vive el turismo dominicano hacia una nueva matriz de inversión, impulsada ahora por fondos, fideicomisos y alianzas público-privadas.

“Este nuevo modelo de financiamiento ha llegado para quedarse. Cada día crece más, diversificando la forma en que se financian y desarrollan los proyectos turísticos. Es el momento de que los hoteleros, desarrolladores y constructores aprovechen la disponibilidad de estos fondos para concretar sus proyectos y llevar el turismo dominicano a otro nivel”, expresó Ballester.

El encuentro se habló sobre las nuevas formas de financiar el turismo, con tres paneles de discusión que abordaron los principales instrumentos financieros que hoy redefinen el desarrollo turístico nacional.