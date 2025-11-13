Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La tercera edición del foro empresarial Themag Next

  • La actividad fue producida por el Grupo de Medios Network Plus, bajo la dirección de Betina Rey, quien lideró la coordinación y producción ejecutiva del foro.
Marcelo Ballester, Enrique de Marchena, Betina Rey, Celio Mercedes, Santiago Sicard y Carlos Ruíz.

La tercera edición del foro empresarial Themag Next,  fue realizada en el Royalton Punta Cana Resort & Casino, un encuetro que se ha 

consolidado como uno de los principales espacios de diálogo sobre inversión y desarrollo sostenible del turismo dominicano.

Marcelo Gustavo Ballester, director general del Grupo de Medios Network Plus,  creador de la plataforma  destacó el cambio que vive el turismo dominicano hacia una nueva matriz de inversión, impulsada ahora por fondos, fideicomisos y alianzas público-privadas.

“Este nuevo modelo de financiamiento ha llegado para quedarse. Cada día crece más, diversificando la forma en que se financian y desarrollan los proyectos turísticos. Es el momento de que los hoteleros, desarrolladores y constructores aprovechen la disponibilidad de estos fondos para concretar sus proyectos y llevar el turismo dominicano a otro nivel”, expresó Ballester.

El encuentro se habló sobre las  nuevas formas de financiar el turismo, con tres paneles de discusión que abordaron los principales instrumentos financieros que hoy redefinen el desarrollo turístico nacional.

