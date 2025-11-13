Mapfre con nueva oficina comercial

Mapfre, aseguradora global y líder en Latinoamérica, inauguró las instalaciones de su oficina comercial ubicada en San Francisco de Macorís, un espacio en el que sus afiliados podrán recibir todos los servicios.

La actividad fue encabezada por Andrés Mejía, presidente ejecutivo de la aseguradora, quien resaltó que la inauguración de esta nueva oficina unificada representa un crecimiento de la compañía y evolución en el país.

“Este año es muy especial para la familia Mapfre, ya que celebramos 20 años de presencia en el país, de los cuales 18 han estado ligados a la zona norte, una región clave en el desarrollo económico y social del país", afirmó Mejía.

Desde aquí hemos acompañado a nuestros clientes, creciendo junto a ellos y fortaleciendo nuestro liderazgo como una empresa que protege y acompaña a cada comunidad donde está presente, explicó.