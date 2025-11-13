Larimar City & Resort y Roca firman alianza

Larimar City & Resort, proyecto urbano impulsado por Clerhpl Estructuras en República Dominicana, ha firmado un acuerdo de suministro y colaboración con Roca, una de las empresas líderes en el diseño y fabricación de productos para el espacio de baño.

Esta alianza garantizará la integración de materiales y equipamientos de máxima calidad en todas las fases del desarrollo de sus proyectos.

Juan Andrés Romero, presidente de Clerhpl Estructuras S.A. y de Larimar City & Resort, junto al representante de Roca para Latinoamérica, Raimundo García.

“Este acuerdo con una marca de prestigio como Roca consolida nuestra apuesta por ofrecer un producto inmobiliario de calidad superior. En Larimar no solo construimos una ciudad: construimos confianza y bienestar para quienes van a vivir e invertir en ella”, señalo Romero, presidente de Larimar City & Resort durante la firma.