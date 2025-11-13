Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Larimar City & Resort y Roca firman alianza

Actualidad

  • Las marcas han suscrito un acuerdo de colaboración que refuerza el compromiso de Larimar City & Resort con la excelencia, incorporando soluciones en sus proyectos residenciales y hoteleros. 
Juan Andrés Romero y Raimundo García.

Juan Andrés Romero y Raimundo García.Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioPunta Cana,RD.

Larimar City & Resort, proyecto urbano impulsado por Clerhpl Estructuras  en República Dominicana, ha firmado un acuerdo de suministro y colaboración con Roca, una de las empresas líderes en el diseño y fabricación de productos para el espacio de baño.

Esta alianza garantizará la integración de materiales y equipamientos de máxima calidad en todas las fases del desarrollo de sus proyectos.

Juan Andrés Romero, presidente de Clerhpl Estructuras S.A. y de Larimar City & Resort, junto al representante de Roca para Latinoamérica, Raimundo García.

“Este acuerdo con una marca de prestigio como Roca consolida nuestra apuesta por ofrecer un producto inmobiliario de calidad superior. En Larimar no solo construimos una ciudad: construimos confianza y bienestar para quienes van a vivir e invertir en ella”, señalo Romero, presidente de Larimar City & Resort durante la firma.

