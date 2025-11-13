Banco López de Haro y Fundación Sinfonía se unen en acuerdo

Ejecutivos del Banco López de Haro y representantes de la Fundación Sinfonía firmaron un acuerdo de colaboración institucional orientado a fortalecer los programas de formación, intercambio y movilidad internacional de jóvenes músicos dominicanos.

A través de este acuerdo, la entidad bancaria mediante su producto Visa Iberia, en sus categorías Platinum e Infinite, contribuirá con el traslado aéreo entre Madrid y Santo Domingo de los becarios y maestros que participen en el programa académico, apoyo con el que fortalecerá su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo del talento dominicano.

"Este acuerdo representa para nosotros un logro de responsabilidad social, en el que nuevas oportunidades son creadas para jóvenes artistas de nuestro país”, afirmó José Antonio Rodríguez Copello, presidente del Banco López de Haro, durante el acto celebrado en La Bodega.

Según explica el convenio firmado por la Fundación Sinfonía con la Escuela Reina Sofía en enero de 2025 consolidó una colaboración educativa de largo alcance entre ambas instituciones, enfocada en tres grandes propósitos: ofrecer oportunidades de estudio a jóvenes dominicanos en Madrid, desarrollar actividades conjuntas en República Dominicana y promover el intercambio entre artistas, profesores y estudiantes de ambos países.

“Con el apoyo del Banco López de Haro, extendemos el impacto del convenio y damos continuidad a una visión compartida de excelencia y oportunidad para la juventud dominicana”, destacó Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía.

En ese contexto, el Banco López de Haro se convierte en colaborador estratégico de la Fundación Sinfonía para hacer posible la movilidad de los beneficiarios y docentes del programa, dijo.

Filippo Ciuccarelli y José Abiel Mateo primeros jóvenes pianista en aprovechar este apoyo y seleccionados para participar en el Summer Camp 2025 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

