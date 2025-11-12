Movilidad sostenible
Renault presenta el Koleos Full Hybrid E-Tech | Esprit Alpine
Novedad
Renault, marca referente en diseño y tecnología europea, presentó el nuevo Koleos Full Hybrid E-Tech | Esprit Alpine, un SUV D de alto valor que llega a redefinir la movilidad en el mercado dominicano con un diseño sofisticado, tecnología de vanguardia y un motor híbrido de última generación.
La propuesta se distingue en el mercado por ofrecer la mejor combinación de eficiencia, conectividad y confort.
Este modelo se posiciona como un referente en el segmento D gracias a su motor híbrido E-Tech de 241 hp, con autonomía de hasta 1,000 km y capacidad de conducción de hasta un 75 % del tiempo en modo eléctrico en ciudad, asegurando eficiencia de combustible y reducción de emisiones.