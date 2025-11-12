La nueva Suv Ford Territory ya esta en Grupo Viamar

Llegó a la República Dominicana la nueva Territory, con un diseño que combina audaz, conectividad avanzada y características inteligentes para brindar conveniencia, comodidad y capacidad, tanto para recorrer las calles de la ciudad como para una escapada de fin de semana.

La nueva propuesta cuenta con motor eco Boost de cuatro cilindros y 1.8 litros, que genera 187 caballos de fuerza y 236 libras por pie de torque1 y como novedad, se presenta una versión híbrida con motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, incorporando un motor eléctrico y una batería de 1.8 kWh, lo que eleva la potencia máxima combinada a 180 kW.

El automóvil combina, su transmisión híbrida de dos velocidades proporciona una óptima integración de potencia entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Territory Hybrid cuenta con varios modos de propulsión para maximizar el rendimiento de combustible.

Javier Guzmán, César de los Santos, Ysidro García y Luisín Mejía.Cortesia de los anfitriones.