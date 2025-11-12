Hábitat para la Humanidad recibe reconocimiento

Hábitat para la Humanidad República Dominicana fue reconocida en los Premios Sociales 2025 de Fundación Mapfre en España, un galardón que subraya la importancia de la vivienda digna como motor de transformación social.

El proyecto premiado, “100 Mil Pisos para Jugar”, desarrollado por Hábitat para la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento (Ficem), fue destacado por su enfoque en la sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto en hogares de América Latina y el Caribe.

El premio entregado por la Reina Doña Sofía en una ceremonia celebrada en el Casino de Madrid pone en valor la trascendencia del proyecto, impactando directamente en la salud y el desarrollo infantil en miles de familias, según explica un material de prensa.

"Cada piso de hormigón no es solo una mejora material: es salud, es infancia protegida, es futuro", señaló durante la entrega de premios Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana".