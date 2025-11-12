Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Grabo Estilo presenta su catálogo navideño 2025

gnacio Glass y Sulin Lantigua de Glass.

Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass.

Grabo Estilo presentó su nuevo catálogo navideño 2025, en cual trae una amplia selección diseñada para inspirar a regalos corporativos, artículos promocionales llenos de elegancia, propósito y significado

Sulin Lantigua, vicepresidenta de la empresa dijo que cada pieza representa una oportunidad para contar una historia a través del obsequio, transmitiendo los valores y la esencia de cada empresa.

 Desde opciones personalizadas con branding corporativo hasta exclusivos sets de regalos empresariales, la empresa invita a celebrar esta temporada con creatividad, estilo y emoción.

“La Navidad es tiempo de compartir, agradecer y reconocer el valor de quienes nos acompañan durante el año. En Grabo Estilo creemos que regalar con sentido es una forma de fortalecer relaciones y dejar huellas imborrables”, afirmó Sulin Lantigua de Glass, vicepresidenta de la empresa.

Lawrilis Jiménez, Elizabeth Pérez, Yulissa Decena y María Tineo.

Lawrilis Jiménez, Elizabeth Pérez, Yulissa Decena y María Tineo.

Yasmiry De León, Linnabel Silfa, Yulissa Decena y Estephanie Zorrilla.

Yasmiry De León, Linnabel Silfa, Yulissa Decena y Estephanie Zorrilla.

