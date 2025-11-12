SOLIDARIDAD
Club Rotario realiza encuentro para sembrar esperanza
Aporte
- En esta ocasión, la tarde de té fue dedicada a Olga de los Santos, ingeniera civil y electromecánica, y pasada presidenta del Club Rotario.
El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, bajo la presidencia de Rita Soriano, celebró su actividad pro-recaudación de fondos Tarde de Té Otoñal “Hilos de Esperanza”, a beneficio del proyecto de desarrollo de mujeres a través de la costura, actividad que combinó elegancia, compañerismo y solidaridad, reafirmando el mensaje de Rotary International “Unidos para hacer el bien”.
El encuentro se realizó en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo, donde asistieron rotarios a nivel nacional, líderes empresariales y relacionados de la institución, quienes compartieron y apoyaron con su presencia el proyecto asumido por la directiva 2025-2026 de capacitar a mujeres de escasos recursos en el arte de la costura, brindándoles una oportunidad de superación personal.
Los invitados fueron recibidos a ritmo del violín de Carlos Itanare.