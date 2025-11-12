Club Rotario realiza encuentro para sembrar esperanza

El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, bajo la presidencia de Rita Soriano, celebró su actividad pro-recaudación de fondos Tarde de Té Otoñal “Hilos de Esperanza”, a beneficio del proyecto de desarrollo de mujeres a través de la costura, actividad que combinó elegancia, compañerismo y solidaridad, reafirmando el mensaje de Rotary International “Unidos para hacer el bien”.

El encuentro se realizó en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo, donde asistieron rotarios a nivel nacional, líderes empresariales y relacionados de la institución, quienes compartieron y apoyaron con su presencia el proyecto asumido por la directiva 2025-2026 de capacitar a mujeres de escasos recursos en el arte de la costura, brindándoles una oportunidad de superación personal.

Los invitados fueron recibidos a ritmo del violín de Carlos Itanare.

Charito Díaz, Yanira Fondeur y Verónica Sención.Victor Ramirez/LD

Celeste Perez, Rita Soriano, Olga de los Santos y Margarita Mendoza.Victor Ramirez/LD

Dalkis Martínez, Rosario Bonilla, Virginia Velásquez y Raquel Puerta.Victor Ramirez/LD

Juliannnie Guerrero y Miguelina Abreu.Victor Ramirez/LD

Rommy Grullón, Gioney Sang, Lilly Mejia y Ilda Hernández.Victor Ramirez/LD

Nakari Pereira, Luisa de Aquino y Luz Divina Escoto.Victor Ramirez/LD

Migdalia Mora, Dalia Fernandez y Gloria Pensó.Victor Ramirez/LD

Liliam Almanzar, Rosa Yunes y Martina Portalatín.Victor Ramirez/LD