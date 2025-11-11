La marca Yale abre su primera tienda en RD

Ejecutivos dela multinacional sueca Assa Abloy, una de las empresas líder global en cerraduras y sistemas de seguridad inauguraron su primera tienda Yale del Caribe, en República Dominicana.

Con esta apertura la compañía reconocida por sus marcas Yale, Phillips, Control ID y Olimpia, reafirma su confianza como punto estratégico para su expansión regional.

Ubicada en el primer nivel de Ágora Mall en Santo Domingo, la nueva tienda está diseñada para ofrecer una experiencia única a los consumidores, quienes podrán conocer, probar y adquirir directamente los productos Yale con el acompañamiento de expertos en seguridad.

“Estamos muy emocionados de anunciar la apertura de nuestra primera tienda en el Caribe, eligiendo a la República Dominicana como sede de este importante paso. Yale es sinónimo de calidad, innovación y confianza, con más de 185 años de historia protegiendo los hogares de millones de personas en todo el mundo”, comentó Julián Carrascal, gerente de Marketing para Yale Latinoamérica.

La tienda cuenta con una amplia exhibición de cerraduras digitales, cajas fuertes, candados, manijas y accesorios de seguridad para el hogar. Sus productos combinan tecnología avanzada, diseño moderno y facilidad de uso, permitiendo a los usuarios crear espacios inteligentes y seguros.

Manuel Santos, Betty Pichardo y Rafael JiménezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Julio Jiménez y Leidy JiménezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES