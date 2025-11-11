El libro Más allá de la palabra liderazgo

El director de Dale Carnegie en República Dominicana presentó oficialmente su libro “Más allá de la palabra Liderazgo”, en un encuentro en el que los presentes disfrutaron de una conferencia especial que unió inspiración, aprendizaje y celebración.

César Cordero, quien es consultor y master trainer certificado, con más de 25 años de experiencia en el mercado, manifestó que el verdadero liderazgo no comienza en lo que dices, sino en lo que haces contigo mismo”.

La actividad realizada en el hotel Embassy Suites by Hilton reunió a líderes, profesionales y público interesado en descubrir nuevas perspectivas sobre el liderazgo con un sentido humano en tiempos de transformación.

En el material Cordero comparte principios, historias y herramientas que trascienden los conceptos tradicionales de lo que es ser un líder, para inspirar un liderazgo auténtico, estratégico y con un propósito más allá de las palabras.

En sus páginas se encuentran reflexiones, historias reales inspiradoras y modelos prácticos que conectan la autodeterminación, la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión y el pensamiento estratégico.

La presentación formó parte de la celebración de los 25 años de Dale Carnegie en República Dominicana, durante un desayuno corporativo dirigido a líderes de gestión humana, quienes compartieron sus experiencias.

