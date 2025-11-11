Fundación Pañoleta y Star Products se unen en coversatorio

Con el objetivo de ofrecer un espacio de contención emocional, reflexión y esperanza, la directiva de Fundación Pañoleta, en colaboración con ejecutivos de Star Products, organizó el conversatorio “Volver a tu ser”, un encuentro dedicado a todas las mujeres que desean reconectar con su esencia y encontrar fortaleza en medio de los desafíos personales o de salud.

La actividad que tuvo lugar en el Hotel JW Marriott, formó parte de la agenda del Mes Rosa, una iniciativa orientada a crear conciencia sobre el cáncer de mama y al acompañamiento integral, emocional, psicológico y espiritual de pacientes, sobrevivientes y sus familias.

Según explica un documento de prensa durante el encuentro las asistentes tuvieron la oportunidad de hacer una pausa y escucha interior, tener un momento de reflexionar sobre su historia, abrazar su vulnerabilidad y abrirse a nuevas formas de sanar.

Hanoi Liriano, Yubelys Mora y Adriana Silvestre.Cortesía de los organizadores

Aillen Voigt, Teresa Cerón y Marjorie Rijo.Cortesía de los organizadores

Katherine Bello y Noelia Méndez.Cortesía de los anfitriones

A través de palabras inspiradoras, testimonios y momentos de conexión humana, el escenario fue perfecto para recordar que la resiliencia nace desde el alma.

Rommy Grullón y Rommy Pichardo, representantes de Star Products compartieron vivencias, aprendizajes y herramientas para cultivar el bienestar emocional, el perdón, la fe y el autocuidado.

Sus mensajes estuvieron dirigidos especialmente a mujeres que han atravesado procesos de enfermedad, pérdidas, cambios profundos o momentos de búsqueda personal.