La tienda Ikea abre sus puertas a la Navidad

Durante un encuentro caracterizado por la alegría que abraza a los dominicanos en las festividades de fin de año, ejecutivos de Ikea abrieron las puertas a la temporada navideña con una novedosa propuesta de detalles y artículos para decorar los espacios acorde a las tendencias.

La actividad fue conducida por Víctor García, encargado de Marketing de Ikea Dominicana, y Alba Rodríguez, marketing Manager de Ikea Caribe, quienes compartieron con los presentes los detalles de las colecciones Vinterfint, Strala y Vintersaga que componen el catálogo de las nuevas propuestas.

Victoria Batista y Kenya Corrales.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Katherine Castro y Nicole PéreCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Rocío Castillo, Lady Guzmán e Ydarlis Cabrera.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Wendy Rodríguez y Jaime Vega..VICTOR RAMIREZ/LD

“La Navidad es la época donde cada espacio del hogar cobra vida creando un escenario perfecto para compartir en familia”, expresó Rodríguez.