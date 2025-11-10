Temporada
La tienda Ikea abre sus puertas a la Navidad
Hogar
Durante un encuentro caracterizado por la alegría que abraza a los dominicanos en las festividades de fin de año, ejecutivos de Ikea abrieron las puertas a la temporada navideña con una novedosa propuesta de detalles y artículos para decorar los espacios acorde a las tendencias.
La actividad fue conducida por Víctor García, encargado de Marketing de Ikea Dominicana, y Alba Rodríguez, marketing Manager de Ikea Caribe, quienes compartieron con los presentes los detalles de las colecciones Vinterfint, Strala y Vintersaga que componen el catálogo de las nuevas propuestas.
“La Navidad es la época donde cada espacio del hogar cobra vida creando un escenario perfecto para compartir en familia”, expresó Rodríguez.