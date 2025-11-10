Jornada social
Playa Nueva Romana se viste de color rosa
Solidaridad
Para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama, Playa Nueva Romana desarrolló una jornada social y deportiva en la que propietarios, residentes, colaboradores e invitados especiales se unieron bajo una misma causa: generar comunidad a través de la solidaridad.
La programación incluyó el torneo OctuBreast Golf Classic, organizado para apoyar a mujeres que se han sometido a una reconstrucción mamaria después del cáncer; el Game Rosa de pádel y pickleball, el tradicional Bazar que se pintó de color por la prevención y la esperanza; cerrando con un baile por la vida con The Pink Boombox.
Las recaudaciones por las actividades fueron destinadas a la Fundación de Apoyo y Prevención contra el Cáncer Ana Belkis (Fundapcap) de San Pedro de Macorís.