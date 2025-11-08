Cortesía y buenas maneras en las fiestas infantiles

En ocasiones tendrás que asistir a una casa ajena respondiendo a la invitación del cumpleaños de un amigo o de un compañero de clases, a una fiesta de Navidad o a una fiesta de fin de año escolar. Sin importar el motivo de la celebración, la forma de comportarte indicará la educación que has recibido en tu hogar. Es ahí, cuando debes mostrar los buenos modales que te han enseñado tus padres.

Para recordar esas buenas maneras, aquí te ofrezco algunas normas que te ayudarán a mantener una conducta adecuada durante la fiesta y a estrechar esos lazos de amistad:

1) Tu vestimenta debe estar acorde a la ocasión. En ese sentido, puedes investigar si es una fiesta formal, informal o temática.

2) Sé puntual. No debes llegar antes de la hora convocada ni 15 minutos después de la hora de inicio. Al llegar, debes buscar al anfitrión para saludarlo y felicitarlo. De igual manera, saluda a las demás personas con una sonrisa: padres del festejado y demás invitados.

3) Si se trata de un cumpleaños, siempre asiste con un regalo para el festejado (acompañado de una tarjeta con un mensaje escrito por ti) y entrégaselo en sus manos, salvo que exista un lugar especial para colocarlo.

4) No te sientes hasta que te inviten a sentarte. No subas los pies en los muebles por más confianza que tengas en esa casa. No te muestres como un confianzudo o dueño del lugar.

5) No vocees y mantén la cortesía al hablar. Nunca te expreses con malas palabras. A los mayores dirígete con respeto, refiérete a ellos como “usted”.

6) Si tienes que acercarte a la cocina, no abras la nevera sin pedir permiso. No empieces a comer hasta que el anfitrión invite a comer o hasta que los demás invitados comiencen a hacerlo.

7) Si te brindan un alimento que no te gusta, sólo di “no, gracias” con una sonrisa. Criticar la comida es una ofensa a los anfitriones. Al comer, pon en práctica los buenos modales en la mesa, por ejemplo: mastica con la boca cerrada, no hagas ruido con los cubiertos, no tomes líquido mientras tengas comida en la boca, sírvete sólo lo que te vayas a comer y mantén la comida en el centro de tu plato.

8) Nunca pidas o tomes comida para llevar a tu casa. Haz esto, sólo si el anfitrión insiste en ofrecerte algo para llevar y tú desees hacerlo.

9) Tus conversaciones en el lugar deben ser todas positivas, nunca critiques a alguien aunque esté ausente de la fiesta. ¡Mantén un espíritu alegre!

10) Si vas al baño, toca primero la puerta para asegurarte de que esté desocupado. Al entrar, asegúrate de poner seguro a la cerradura, sé breve y déjalo limpio y ordenado. Si se termina el papel sanitario, avísale al anfitrión. Además, nunca abras gabinetes ni toques objetos ajenos.

Y recuerda, para publicar fotografías de un evento ajeno en las redes sociales, es necesaria la aprobación del anfitrión y de las personas incluidas en la fotografía.