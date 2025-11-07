Fundación Gissell Eusebio
El decimo desayuno corporativo para personas con discapacidad
Causa social
- La entidad sin fines de lucro acompaña a las personas con discapacidad visual, auditiva y físico-motora en el proceso de preparación para el empleo competitivo para que puedan ser contratados en igualdad de condiciones por las empresas.
La Fundación Gissell Eusebio Life Transformer celebró el decimo 'Desayuno Corporativo Benéfico' en el Hotel Catalonia de Santo Domingo. El objetivo del encuentro fue edificar a las empresas que se encuentran interesadas en transformarse en una entidad inclusiva y presentar el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035.
El tema Central de la actividad fue iniciativa pública y privada para la inclusión laboral en República Dominicana y fue dirigido a ejecutivos de las diferentes áreas de responsabilidad social, sostenibilidad y gestión humana de las empresas.
“Entendemos la necesidad de proyectar las habilidades blandas que tienen las personas con discapacidad y dada la demanda de requerimientos técnicos de las empresas, nos vemos precisados a proyectar sus capacidades, en virtud de que la proporción de contratación de personas con discapacidad no corresponde a la aplicación de la ley ni a un sistema basado en el cumplimiento de los derechos humanos”, expresó Eusebio Rodríguez presidenta de la fundación.