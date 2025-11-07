Noval Properties realiza el 'Noval Fest Open House'

Líder Noval Properties realizó Noval Fest Open House 2025, consolidando su posición como referente del sector inmobiliario en el Caribe. La actividad reunió a inversionistas nacionales e internacionales, brókers aliados, líderes del sector turístico y de bienes raíces, en una jornada dedicada a la innovación, el networking y las oportunidades exclusivas de inversión en República Dominicana.

El encuentro se realizó en el Club Cielo de Punta Cana, en un ambiente para reflejar el estilo de vida caribeño que distingue a la marca. Durante la actividad, Noval Properties presentó su portafolio de proyectos más recientes, entre ellos Poseidonia Residences y Villas Poseidonia by Aston.

“El Noval Fest refleja la visión de una marca que continúa apostando por el desarrollo turístico y residencial de República Dominicana, brindando experiencias de inversión seguras y de alto valor”, expresó Lorena Sevilla, directora de Ventas de Noval Properties, al destacar la importancia de seguir impulsando proyectos que fortalezcan la confianza de los inversionistas internacionales y posicionen al país como destino de referencia para el turismo inmobiliario de lujo.