Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Expansión

Dominican Motors inaugura sala de exposición

Automotriz

  •  El nuevo espacio está pensado para la nueva generación urbana: jóvenes profesionales, familias y emprendedores que valoran la funcionalidad, el diseño y la tecnología accesible.
Sebastián Proux, Dong Zhou, Ashley Portes y Wu Fan.

Sebastián Proux, Dong Zhou, Ashley Portes y Wu Fan.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Dominican Motors presentó su primer showroom oficial de la marca Soueast en República Dominicana, consolidando su presencia física en el país y a la vez, conectando el diseño, la tecnología y la facilidad en un solo lugar.

Sebastián Proux , director general de Dominican Motors, explicó que sus visitantes tendrán acceso directo a test drives, asesoría personalizada, atención comercial más cercana, con seguimiento de leads y opciones de financiamiento.

De igual manera, destacó que en las nuevas instalaciones estarán disponibles los modelos Soueast S06, S07 y S09, tres vehículos que integran diseño inteligente, confort, seguridad y tecnología accesible, orientados a la nueva generación urbana.

“La Casa Soueast funciona como el centro de experiencia, ventas y servicio de la marca en Santo Domingo, diseñado para que los consumidores puedan conocer, probar y adquirir los modelos Soueast con acompañamiento personalizado. También es una plataforma de activación y relaciones públicas, sede de lanzamientos, eventos y test drives”, resaltó.

Julián Alcántara, Ronny Tejeda, Hanoc Reyes y Hazael Reyes.

Julián Alcántara, Ronny Tejeda, Hanoc Reyes y Hazael Reyes.Cortesia de los anfitriones.

Samy Nivet y Naomi Maldonado.

Samy Nivet y Naomi Maldonado.Cortesia de los anfitriones.

Andrés Vélez y Isabel Ramírez.

Andrés Vélez y Isabel Ramírez.Cortesia de los anfitriones.

Any Sierra y Héctor Letellier.

Any Sierra y Héctor Letellier.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados