Dominican Motors inaugura sala de exposición

Dominican Motors presentó su primer showroom oficial de la marca Soueast en República Dominicana, consolidando su presencia física en el país y a la vez, conectando el diseño, la tecnología y la facilidad en un solo lugar.

Sebastián Proux , director general de Dominican Motors, explicó que sus visitantes tendrán acceso directo a test drives, asesoría personalizada, atención comercial más cercana, con seguimiento de leads y opciones de financiamiento.

De igual manera, destacó que en las nuevas instalaciones estarán disponibles los modelos Soueast S06, S07 y S09, tres vehículos que integran diseño inteligente, confort, seguridad y tecnología accesible, orientados a la nueva generación urbana.

“La Casa Soueast funciona como el centro de experiencia, ventas y servicio de la marca en Santo Domingo, diseñado para que los consumidores puedan conocer, probar y adquirir los modelos Soueast con acompañamiento personalizado. También es una plataforma de activación y relaciones públicas, sede de lanzamientos, eventos y test drives”, resaltó.

Julián Alcántara, Ronny Tejeda, Hanoc Reyes y Hazael Reyes.Cortesia de los anfitriones.

Samy Nivet y Naomi Maldonado.Cortesia de los anfitriones.

Andrés Vélez y Isabel Ramírez.Cortesia de los anfitriones.