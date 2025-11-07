El Congreso Internacional de Turismo de Salud

El encuentro reunió a representantes gubernamentales, inversionistas y expertos nacionales e internacionales
La Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica organizaron un cóctel para inaugurar el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, destacando el liderazgo del país en este sector.
En la jornada se puso de relieve la innovación y la cooperación público-privada para su consolidación. Además, se reconoció a instituciones y líderes por sus contribuciones al desarrollo del turismo de salud en la región.
El Congreso promueve al país como un destino médico confiable, competitivo e innovador. Se presenta como un espacio estratégico para la promoción de República Dominicana, así como un catalizador para la inversión, innovación y creación de alianzas que fortalezcan la marca país en salud, bienestar y turismo de retiro.