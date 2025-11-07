El Congreso Internacional de Turismo de Salud

La Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica organizaron un cóctel para inaugurar el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, destacando el liderazgo del país en este sector.

En la jornada se puso de relieve la innovación y la cooperación público-privada para su consolidación. Además, se reconoció a instituciones y líderes por sus contribuciones al desarrollo del turismo de salud en la región.

Ernesto Bournigal, Silvia Olivero de Bournigal, Maitee Del Toro y Eduard Gottschalk.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafael Sánchez Español y Henry Gallardo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Edgar Del Toro, René Grullón, Manuel Jiménez y Artur CabreCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafael Ulerio, Natalia García, Julian Sued, Javiela Tejada y Julio Gonell.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafael Sánchez Español, Brígida Navarro, Héctor Sánchez Navarro y Sergio BlascoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Guillermo Dorka, Yaser Sánchez, Víctor Atallah y Steven Puig.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Víctor Atallah, Amelia Reyes Mora y Alejandro CambiasoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El Congreso promueve al país como un destino médico confiable, competitivo e innovador. Se presenta como un espacio estratégico para la promoción de República Dominicana, así como un catalizador para la inversión, innovación y creación de alianzas que fortalezcan la marca país en salud, bienestar y turismo de retiro.

Alejandro Cambiaso, Steven Puig, Luis Espínola, Ysidro García, Edgar Iván Del Toro y Felipe Amador..CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Franklin Glass, Julián Sued, Mauro Barrantes, Sergio Blasco y Jesús FernandesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gastón Gabin, Gerardo Mesa, Sandra Marcela Cortés, Bill Cook y Guillermo Borel.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Aguie Lendor, Carlos Andrés Peguero, Ana García Sotoca y Ricardo FelipCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fedor Vidal, Marcos Passarini, Rodrigo Cargua y Francis Mariñez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kathylka González, Herly Valenzuela y José Antonio García.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES