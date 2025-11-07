La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva

En un acto celebrado en el hotel Barceló Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) juramentó su nueva directiva presidida por la periodista Caroll Mueses, quien asume el cargo con el compromiso de fortalecer la institucionalidad, la formación profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio.

La directiva está integrada además por: Yamira Taveras, Sinthia Sánchez, Yohanna Hilario, Dilenys Evangelista, Elizabeth Fondeur, Yosarah Fernández, María Isabel Matos y Johanny Polanco.

Miguelina Santos, Rommy Grullón y Josel Herrera.Julio César Peña/LD

Yubelkis Mejía, Milqueya Rossi y Yakayra SueroJulio César Peña/LD

Michelle Ortiz y César BolleroJulio César Peña/LD

Pedro Vargas y Lady Reyes.Julio César Peña/LD

Nelly Ramírez y Milizen Uribe.Julio César Peña/LD

Yohanna Hilario, Maritza Morillo, Caroll Mueses y Celeste Pérez.Julio César Peña/LD

Margarita Quiroz, Marta Quéliz y Maricruz MéndezJulio César Peña/LD

Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena.Julio César Peña/LD