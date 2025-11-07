Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

CEREMONIA

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva

2025-2027

Dilenys Evangelista, Johanny Polanco, Yohanna Hilario, Yamira Taveras, Caroll Mueses, Sinthia Sánchez, Elizabeth Fondeur, María Isabel Matos y Yosarah Fernández

Dilenys Evangelista, Johanny Polanco, Yohanna Hilario, Yamira Taveras, Caroll Mueses, Sinthia Sánchez, Elizabeth Fondeur, María Isabel Matos y Yosarah FernándezJulio César Peña/LD

Avatar del Maritza Morillo
Maritza MorilloSANTO DOMINGO

En un acto celebrado en el hotel Barceló Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) juramentó su nueva directiva presidida por la periodista Caroll Mueses, quien asume el cargo con el compromiso de fortalecer la institucionalidad, la formación profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio.

La directiva está integrada además por: Yamira Taveras, Sinthia Sánchez, Yohanna Hilario, Dilenys Evangelista, Elizabeth Fondeur, Yosarah Fernández, María Isabel Matos y Johanny Polanco.

Miguelina Santos, Rommy Grullón y Josel Herrera.

Miguelina Santos, Rommy Grullón y Josel Herrera.Julio César Peña/LD

Yubelkis Mejía, Milqueya Rossi y Yakayra Suero

Yubelkis Mejía, Milqueya Rossi y Yakayra SueroJulio César Peña/LD

Michelle Ortiz y César Bollero

Michelle Ortiz y César BolleroJulio César Peña/LD

Pedro Vargas y Lady Reyes.

Pedro Vargas y Lady Reyes.Julio César Peña/LD

Nelly Ramírez y Milizen Uribe.

Nelly Ramírez y Milizen Uribe.Julio César Peña/LD

Yohanna Hilario, Maritza Morillo, Caroll Mueses y Celeste Pérez.

Yohanna Hilario, Maritza Morillo, Caroll Mueses y Celeste Pérez.Julio César Peña/LD

Margarita Quiroz, Marta Quéliz y Maricruz Méndez

Margarita Quiroz, Marta Quéliz y Maricruz MéndezJulio César Peña/LD

Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena.

Luisa de Aquino Gina Almonte y Saraida de Marchena.Julio César Peña/LD

Heiron Estévez, Blanca González y Alexis Beltré.

Heiron Estévez, Blanca González y Alexis Beltré.Julio César Peña/LD

Tags relacionados