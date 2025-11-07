CEREMONIA
La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales juramenta su nueva directiva
2025-2027
En un acto celebrado en el hotel Barceló Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) juramentó su nueva directiva presidida por la periodista Caroll Mueses, quien asume el cargo con el compromiso de fortalecer la institucionalidad, la formación profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio.
La directiva está integrada además por: Yamira Taveras, Sinthia Sánchez, Yohanna Hilario, Dilenys Evangelista, Elizabeth Fondeur, Yosarah Fernández, María Isabel Matos y Johanny Polanco.