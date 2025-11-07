Actualidad
Arzobispado de Santo Domingo realiza encuentro para recaudación de fondos
Aporte
El Arzobispado de Santo Domingo realizó un almuerzo empresarial, con el propósito de recaudar fondos para los trabajos de la Arquidiócesis, los cuales incluye realizar obras de misericordia y asistencia social, mantenimiento de infraestructuras pastorales y de salud, ordenaciones sacerdotales, estudios avanzados de sacerdotes, entre otros aspectos de interés social y misionero.
La actividad, se realizó en el Gran Salón del Hotel Marriott Piantini y asistieron representantes del sector empresarial, damas solidarias y la Iglesia Católica.
Monseñor Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, acompañado de los obispos auxiliares monseñores, Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman, dieron la bienvenida y agradeció la colaboración en favor del trabajo pastoral de la Iglesia.
“La misión de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de Iglesia es santificar y evangelizar el mundo y para esto se necesita recursos económicos, por eso nos vemos en la necesidad de buscar ayuda. Gracias a ustedes por su generosidad porque con su apoyo facilitan que la Iglesia continue cumpliendo con su propósito”, expresó Ozoria.