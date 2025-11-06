Rommy Pichardo presenta su agenda “Dios es mi Socio”

Con un estilo femenino, inspirador y lleno de propósito, la conferencista y comunicadora Rommy Pichardo presentó su agenda “Dios es mi Socio”, una iniciativa con la que consolida su compromiso de ayudar a las personas a elevar su mente, cuerpo y espíritu.

El encuentro realizado en el restaurante Sarah reunió a personalidades del ámbito empresarial, mediático y creativo, quienes disfrutaron de una mañana llena de propósito, fe y gratitud.

La experiencia incluyó un desayuno, una charla motivacional y la presentación exclusiva de la agenda, que invita a las mujeres a vivir un año con intención y bienestar integral.

Durante su intervención, Pichardo compartió el mensaje detrás de este proyecto que busca trascender más allá del papel: “‘Dios es mi Socio’ nació del deseo de recordarle a las mujeres que están siendo sostenidas en todo momento. No se trata solo de planificar metas, sino de aprender a confiarle a Dios sus sueños.”

La agenda combina devocionales mensuales a través de código QR, afirmaciones, espacios de planificación, 52 ideas de citas conmigo, plan de ahorro, recomendaciones de bienestar integral y herramientas financieras, diseñada para acompañar a las mujeres en su crecimiento espiritual y personal.

Este encuentro marcó un hito en su carrera, reafirmando su visión de integrar la fe con la productividad y el bienestar.

Arlyne Medina, Ariana Ariza y Viena Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carolina Minaya, Luz Gonzalez y Yamiel Mora.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Karla Javier, Melissa Gonell y Estefanie Bonetti.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES