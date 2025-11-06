Instituto Dermatológico entrega nuevos profesionales de la piel

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” celebró la Quincuagésima Quinta promoción de médicos residentes de post-grado en Dermatología y Venereología y la Vigésimo Octava de Cirujanos Dermatólogos.

Con la entrega de estos nuevos profesionales el centro reafirma su papel como la única escuela de esta especialidad en la República Dominicana y su compromiso con la salud pública y la educación médica en esa área de la medicina.

La ceremonia, encabezada por Emma Guzmán de Cruz, presidenta del patronato, Víctor Pou, director general del Instituto y Fernanda Nanita, jefa de enseñanza, reunió a autoridades académicas, representantes del ministerio de Salud Pública, quienes compartieron y celebraron con los nuevos graduandos y sus familiares este nuevo logro.

“Cada promoción simboliza la continuidad de un compromiso con la sociedad dominicana. Nuestros egresados llevan sus conocimientos a todos los rincones del país, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la piel con un profundo sentido humano y social,” expresó Pou.

Aprovechó la ocasión para nuestro reconocer la labor de los coordinadores de las residencias médicas y a los jefes de los departamentos de cirugía y dermatología clínica, entre ellos Luisa González de Bogaert, encargada de los servicios quirúrgicos, Celeste Marte, encargada de consulta dermatológica, Manuel Cochón, coordinador de la residencia de dermatología y Ángel Taveras, coordinador de residencia de cirugía dermatológica.

Nanita resaltó la trayectoria académica de la institución y el impacto de su modelo pedagógico: “El Instituto no solo enseña dermatología, forma médicos con vocación de servicio, sensibilidad social y compromiso con la salud pública”

El acto contó con la participación de Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional, quien tuvo a cargo del discurso de orden.

Al centro Víctor Pou, director del Instituto Dermatológico junto a algunos de los graduandos .CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Su intervención, cargada de experiencia y vocación de servicio, sirvió como una fuente de inspiración y una valiosa guía para los nuevos dermatólogos y cirujanos dermatólogos, enriqueciendo con su prestigiosa trayectoria este solemne acto de graduación.