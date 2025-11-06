Ford presenta la nueva SUV Ford Territory

Con un diseño audaz, tecnología inteligente y conectividad avanzada llega a la República Dominicana la nueva Territory, una propuesta fabricada para brindar comodidad a la familia moderna, tanto para recorrer las calles de la ciudad como para una escapada de fin de semana por carretera.

Como novedad, se presentó una versión híbrida con motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, incorporando un motor eléctrico y una batería de 1.8 kWh, lo que eleva la potencia máxima combinada a 180 kW. Su transmisión híbrida de dos velocidades proporciona una óptima integración de potencia entre el motor de combustión interna y el eléctrico.

Bajo la sombrilla del Grupo Viamar Territory Hybrid cuenta con varios modos de propulsión para maximizar el rendimiento de combustible. Estos incluyen EV Driving, Parallel Boost y Series.

La Territory se destaca por su frente nuevo y dinámico, realzado por un parachoques y una parrilla rediseñada, faros delanteros y traseros totalmente LED. Dos nuevas opciones de color, Cactus Grey y Oasis Green, añaden un toque sofisticado y premium a la gama.

Javier Guzmán, César de los Santos, Ysidro García y Luisín Mejía.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES