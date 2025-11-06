Un encuentro para destacar los procesos históricos del país

Con el propósito de dar seguimiento a su programación educativa, el Museo Nacional de Historia y Geografía organizó las conferencias “Nacimiento, vida, muerte y restos de Cristóbal Colón” y “La Primera Constitución Dominicana y la Juventud”, impartidas por el catedrático e historiador José G. Guerrero Sánchez.

Durante su primera intervención, el conferencista abordó el tema desde una perspectiva histórica y analítica, en la cual destacó los principales acontecimientos que marcaron la vida de Cristóbal Colón.

Reafirmó que era de nacionalidad genovesa, pero que al llegar a España castellanizó su nombre y apellido para evitar ser reconocido como un genovés que había luchado en contra del partido aragonés del rey de España.

“Todo en Colón es polémico, desde el año y país de nacimiento hasta el lugar donde yacen sus restos, aunque los italianos desde 1892 están seguros de que nació en Génova y los dominicanos afirmamos que sus huesos yacen en nuestro territorio desde que María de Toledo, la esposa de su hijo Diego, los trajo antes de 1544 y los depositó en el Altar Mayor de la Catedral de Santo Domingo”, dijo.