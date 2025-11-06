Chivas Regal y Scuderia Ferrari firman alianza

Chivas Regal y la Scuderia Ferrari firmaron un acuerdo en República Dominicana para unir el lujo y la pasión con la velocidad, la alianza celebra la determinación, el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia.

La firma del acuerdo tendrá una serie de activaciones que prometen experiencias únicas para los amantes del buen vivir y la adrenalina del automovilismo.

Durante el acto los presentes disfrutaron de una velada inspirada en la nueva campaña The Winning Pit Crew, que rinde homenaje a la sincronía, precisión y espíritu colaborativo que caracterizan tanto a la Scuderia Ferrari como a la elaboración artesanal de Chivas Regal.

Durante la presentación, Lucy Mitchell fue presentada oficialmente como nueva embajadora de la marca, compartiendo con los asistentes cócteles de autor inspirados en el ADN italiano de Ferrari y la sofisticación de Chivas: el Chivas Rosso y el Leclerc Spritz.

“Esta alianza une dos universos que comparten valores comunes: la búsqueda constante de la excelencia, la innovación y el espíritu de equipo. Con este lanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias que conectan con una nueva generación de consumidores que valoran la autenticidad y el lujo con propósito”, destacó Dayra Acosta, Head of Commercial & Trade Marketing de Pernod Ricard Dominicana.