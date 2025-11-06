La XX jornada médico científica de Cedimat

Bajo el lema “Tratando el ACV con calidad y excelencia para salvar vidas”, el Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) inició la apertura a su vigésima edición de la Jornada Médico Científica “Dr. Juan Manuel Taveras”, un encuentro que se ha convertido en una referencia nacional e internacional en materia de actualización médica y científica.

En esta ocasión, la jornada reunirá destacados especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de destacar la importancia del abordaje integral y multidisciplinario del Accidente Cerebrovascular (ACV).

Vladimir Pepín, Juan Velázquez, Laura Camps, Pedro Pablo Díaz y Marcos Núñez.Cortesia de los anfitriones.

Richard Brito, Mariana Baez y Richy De Oleo.Cortesia de los anfitriones.

Soraily del Orbe, Raysa de Jesús, Miosotis de la Cruz y Miguel Conde.Cortesia de los anfitriones.

El doctor Luis E. Suazo, neurocirujano endovascular y presidente del Comité Científico de Cedimat, señaló que estas jornadas constituyen un espacio de intercambio científico que refuerza la misión del centro de ofrecer atención médica de excelencia, basada en la evidencia y respaldada por la más avanzada tecnología.

“Cada año reafirmamos nuestro compromiso de formar y actualizar a los profesionales de la salud, porque entendemos que la capacitación constante es clave para salvar vidas”, expresó Suazo.

Los temas centrales incluyen diagnóstico temprano del ACV, avances en neuroimagen, terapias de reperfusión, manejo en unidades especializadas, rehabilitación integral y prevención secundaria.

Juan Inoa, Carlos Esteva, María Alonso y Andrés Ramos.Cortesia de los anfitriones.