Kasia celebra su primer año con nuevas colecciones de otoño y navidad

La tienda de decoraciones Kasia celebró su primer aniversario, reafirmando su esencia como una marca que honra la imperfección, la simplicidad y la belleza natural.

Para festejar estos primeros 12 meses en el mercado local ejecutivos del establecimiento presentaron sus nuevas colecciones Otoño y Navidad 2025, concebidas para conectar con el alma y con las manos que crean.

Desde su inicio, Kasia ha apostado por una estética que abraza las texturas de la tierra, lo orgánico y aquello que a veces pasa desapercibido ante los ojos del mundo. Su filosofía parte de una visión clara: lo que muchos llaman “imperfección” es, en realidad, poesía.

“A veces, el verdadero artista no está en las grandes ciudades, sino caminando por un pequeño pueblo, viendo lo que nadie más se atreve a mirar. Eso es Kasia: la pureza reflejada en la expresión humana y en la capacidad de contar historias a través de los objetos”, afirma María Laura Howley, fundadora de la empresa de decoraciones.

Arturo Rivas y Eda Fort.Glauco Moquete/LD

Tueska y Juan Pablo Martinez.Glauco Moquete/LD

Daniela Alvaréz y María Laura Alvaréz.Glauco Moquete/LD

Guadalupe Batlle y Claudina Marra.Glauco Moquete/LD.

Arlyne Medina y Kamila Taveras.glauco moquete/LD.

Mayfer Ovalles y Michelle Gómez.glauco moquete/LD

A la propuesta se suman piezas provenientes de India, Portugal, Italia, Turquía, Vietnam, Perú, Filipinas y otros países, que aportan espontaneidad, riqueza cultural y una belleza genuina en cada detalle.