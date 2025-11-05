EXPERIENCIA
Johnnie Walker presenta su “Home Club”
Pelota
- El nuevo espacio fue habilitado para el disfrute de la temporada de pelota
El whisky escocés Johnnie Walker Black Label inauguró el Johnnie Walker Home Club con su campaña “Keep Walking a lo Dominicano”, y con Fernando Tatis Jr. como imagen oficial.
Se trata de un espacio físico que se activa junto a los fanáticos dominicanos, acompañándolos en cada paso de su pasión por el béisbol.
Durante la inauguración se presentó el calendario de activaciones que llevará la experiencia a diferentes puntos del país, conectando con el público en los momentos que definen su vínculo con el juego.