Lendof presenta “Tras las Monarcas

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, Lendof, con el aval de National Geographic, organizó la conferencia “Tras las Monarcas”, a cargo del fotógrafo y explorador de la naturaleza Jaime Rojo.

En el encuentro, Wladimir Lendof, CEO de Lendof, subrayó que Rojo “ha dedicado su carrera a generar imágenes que movilizan a la conservación, poniendo foco en los ecosistemas más frágiles del planeta y en las comunidades que los protegen”.

“Tras las Monarcas” llevó al público por un viaje visual que rastrea la extraordinaria migración de la mariposa monarca, con material inédito que revela nuevas perspectivas sobre este icónico insecto y los esfuerzos para su preservación.

El proyecto Mariposa Monarca documenta la travesía de la especie a través de Canadá, Estados Unidos y México, destacando amenazas como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el impacto del cambio climático, así como las acciones de conservación propuestas.

Maripyli Bellapart y Patricia Álvarez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Esperanza Haché y Sanya GonzáleCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Linda Valette, Jaime Rojo, Wladimir Lendof y Paola Graciela VargasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rita Brugal y Rosa Grullón.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES