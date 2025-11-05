Conferencia
Lendof presenta “Tras las Monarcas
Aporte
Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, Lendof, con el aval de National Geographic, organizó la conferencia “Tras las Monarcas”, a cargo del fotógrafo y explorador de la naturaleza Jaime Rojo.
En el encuentro, Wladimir Lendof, CEO de Lendof, subrayó que Rojo “ha dedicado su carrera a generar imágenes que movilizan a la conservación, poniendo foco en los ecosistemas más frágiles del planeta y en las comunidades que los protegen”.
“Tras las Monarcas” llevó al público por un viaje visual que rastrea la extraordinaria migración de la mariposa monarca, con material inédito que revela nuevas perspectivas sobre este icónico insecto y los esfuerzos para su preservación.
El proyecto Mariposa Monarca documenta la travesía de la especie a través de Canadá, Estados Unidos y México, destacando amenazas como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el impacto del cambio climático, así como las acciones de conservación propuestas.