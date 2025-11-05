Claro Dominicana recibe reconocimiento

Durante la celebración su 95 aniversario de la ejecutivos de Claro Dominicana recibieron un reconocimiento que acredita a la empresa como la tercera con mejor reputación corporativa y la cuarta más responsable en temas ambientales, sociales y de gobernanza de todo el país, según el ranking 2025 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), auditado por KPMG.

Según explica un material de prensa, en esta tercera edición, Claro mantiene su posición como la compañía número uno del sector de telecomunicaciones con mejor reputación corporativa, al alcanzar una puntuación de 9.0 sobre 10, gracias a su liderazgo y la calidad de sus servicios.

También obtuvo una calificación de 8.3 sobre 10 en el ranking de empresas más responsables, destacándose por su compromiso con la inclusión digital y la educación a través de la conectividad.

Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana, agradeció este reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía de construir un mejor país como ciudadano corporativo ejemplar, llevando conectividad a cada rincón del territorio para fomentar el desarrollo sostenible, económico y social de las comunidades.

“Agradecemos a cada miembro de la gran familia Claro por ser ejemplo de pasión, compromiso y verdadero servicio. Este reconocimiento es de todos, porque cada día con su vocación hacen posible lo extraordinario”, destacó el ejecutivo.