Trucos infalibles para recibir en casa como ‘una pro’

En los últimos años, celebrar Acción de Gracias en República Dominicana se ha convertido en una tendencia en crecimiento. Cada vez más personas aprovechan la fecha para reunirse, agradecer y, de paso, dar inicio oficial a la temporada más festiva del año. Y como estoy convencida de que cualquier ocasión es buena cuando el objetivo es dar gracias y celebrar, quiero compartir mis 5 trucos infalibles para recibir en casa este día especial.

1. Invitación a tiempo

El buen hosting comienza antes de que tus invitados crucen la puerta. Una invitación enviada con suficiente antelación, clara en fecha, hora y estilo del encuentro, evita confusiones y te permite organizarte mejor. Si se trata de un Friendsgiving, un simple grupo de WhatsApp puede ser suficiente; para una cena más formal, una invitación digital con diseño festivo siempre suma elegancia. Mi herramienta favorita para crearlas es Canva.

2. Una entrada acogedora

La primera impresión define el tono de la velada. Piensa en tu entrada como un telón que se abre. Mis infaltables: un difusor aromático, una guirnalda en el espejo y un arreglo de flores preservadas que transmiten a los invitados la sensación de estar entrando a un espacio cuidado y especial. ¿No tienes mesa en la entrada? No pasa nada. Coloca una corona en la puerta —mejor aún si está aromatizada— y lograrás el mismo efecto de bienvenida.

3. Baños de visita con encanto

Los detalles pequeños hacen que tus invitados se sientan verdaderamente bienvenidos. Un baño de visitas siempre debe estar listo con: toallas de manos limpias (prefiero combinar toallas de tela con toallas hostess desechables cuando recibo más de 6 personas), jabón líquido de manos, más cómodo y elegante que el de barra, un difusor de aroma, más seguro que las velas en espacios cerrados, un arreglo de flores preservadas, para aportar frescura y cariño. Si dispones de un poco más de espacio, puedes complementar con una bombonera con mentas o caramelos, un platito para anillos, loción de manos hidratante y un discreto kit de emergencia.

Recuerda que lo importante no es la perfección, sino que tus invitados se sientan bienvenidos.Fuente externa

4. Estaciones que invitan a disfrutar

Organizar estaciones temáticas es la mejor manera de que tu velada fluya sin estrés, tanto si recibes 6 como si recibes 40. Una estación no tiene que ser elaborada, simplemente es el lugar donde colocas todo lo que tus invitados necesitarán para servirse.

En Acción de Gracias preparo tres:

Estación de bebidas: con vasos cortos y largos, copas de vino y espumante, enfriador de botellas, hielera, jarra de agua, mezcladores, botellas de bebidas y un abridor. No olvides servilletas de cóctel: lino bordadas para grupos pequeños y desechables para grupos grandes.

Estación de alimentos: cuando somos 40, suelo montar 1 o 2 estaciones tipo buffet con los platos que cada familia aporta (intento ser buena hostess y cocinera pero todavía mis habilidades no llegan a cocinar para 40). Si tienes chafers, ayudan a mantener la comida caliente, aunque no son imprescindibles.

Estación de café y postres: una mesita de apoyo donde organizar café, dulces y postres, para prolongar la conversación en la sobremesa.

Para mi sello en todas las estaciones siempre utilizo bandejas para agrupar elementos, un toque verde con hojas o plantas ornamentales, algún detalle decorativo, libros para dar altura y, por supuesto, flores frescas o preservadas. En resumen, cuando los invitados saben dónde encontrar lo que necesitan, tú puedes disfrutar como una más de la celebración.

5. El ambiente es todo

El gran secreto de un buen hosting no es lo visible, sino lo que se siente. Por eso te recomiendo que, días antes de tu encuentro, hagas una revisión 360 en tu hogar y verifiques flores y plantas para dar vida y color. El año pasado usé plantas ornamentales como centros de mesa, cada una con una tarjeta de cuidado y un mensaje de agradecimiento. Al final, cada familia se llevó la suya como recuerdo, logrando un doble propósito: decorar y regalar un detalle significativo.

Cuando los invitados saben dónde encontrar lo que necesitan, tú puedes disfrutar como una más de la celebración.Fuente externa

Para música curada prepara tu playlist o asigna a un invitado la misión de llevar un playlist listo; no olvides cargar tu bocina o revisar tu sistema de sonido. Luces cálidas, que invitan a quedarse y crean atmósfera acogedora. Limpieza profunda y organización, invisibles pero fundamentales.

Ese conjunto de elementos es el hilo invisible que convierte la reunión en una experiencia memorable. Recuerda que lo importante no es la perfección, sino que tus invitados se sientan bienvenidos.

Con un poco de planificación y estos trucos infalibles, puedes recibir en casa como toda 'una pro' y disfrutar tanto como ellos de la magia de las fiestas. Porque al final, más que la mesa, lo que queda son los recuerdos compartidos y la gratitud de estar juntos.