Recomendaciones de etiqueta para el Día de Acción de Gracias

A los dominicanos nos encanta celebrar en familia. Disfrutamos de la buena comida y nos gusta agradecer a Dios por las bendiciones recibidas. Por eso, no ha sido difícil adoptar esta costumbre en muchos hogares, ya sea por vínculos familiares o migratorios.

Claro está, en nuestras mesas el menú suele tener un toque muy nuestro: cerdo asado, moro de habichuelas o guandules, yuca, pan con ajo y otras delicias de la cocina dominicana.

Les comparto algunas recomendaciones de etiqueta para celebrar el Día de Acción de Gracias

Para el anfitrión

1) Recibe personalmente a tus invitados en la puerta; es la primera muestra de cortesía y permite que todos se sientan bienvenidos. Si no puedes hacerlo tú, asigna a alguien de confianza para cumplir ese papel con amabilidad.

2) Antes de iniciar la comida, ofrece unas palabras de bienvenida y, si lo deseas, unas de agradecimiento al final, justo antes del postre. Este momento puede culminar con un brindis breve que resuma el propósito de la reunión y la importancia de dar gracias.

3) Si hay más de diez comensales, es preferible ponerte de pie al hablar. El brindis debe realizarse una vez que se han servido las bebidas.

4) Recuerda que la cena de Acción de Gracias, al igual que la de Nochebuena, está concebida para que todos se sienten a la mesa. Asegúrate de que cada invitado tenga su espacio cómodo; si es necesario, prepara mesas adicionales para lograrlo.

5) La función del anfitrión no es solo ofrecer un banquete, sino también crear un ambiente armonioso y participativo. Tu tono marca el ritmo de la velada: si te muestras relajado y atento, tus invitados también lo estarán.

Para el invitado

1) Llega puntual, a la hora indicada. Evita retrasarte —ya que alterarías el ritmo del evento—, pero tampoco llegues antes de tiempo, pues podrías encontrar al anfitrión ultimando detalles. Si por alguna razón llegas después de iniciado el banquete, intégrate con naturalidad y disfruta el plato que se esté sirviendo en ese momento, sin interrumpir la dinámica de la mesa.

2) Presentarte con un obsequio para los anfitriones siempre es un gesto de buena educación. Si no participas en la preparación de la cena, lleva un detalle sencillo: una botella de vino, dulces o un artículo decorativo. Si se trata de comida o bebida, aclara que es un regalo para otro momento, y elige algo no perecedero.

3) En el caso de las flores, procura entregarlas en un florero para evitar incomodar al anfitrión buscando uno a última hora. También puedes enviarlas antes del evento o al día siguiente con una nota de agradecimiento.

4) Cuando te presenten a alguien o cuando se presente una persona directamente, ponte de pie: es un gesto sencillo que demuestra respeto y buena disposición.

5) Aunque no se te pida ayuda, muestra colaboración. A veces hay que mover muebles, reponer hielo o trasladar el pavo a la mesa. Participar con buena actitud hace sentir tu aprecio por los anfitriones.

6) Si el anfitrión no propone un brindis, puedes hacerlo tú. Coméntaselo antes y, al tomar la palabra, pide la atención de los presentes sin golpear la copa. Ofrece unas palabras breves y afectuosas en reconocimiento a los anfitriones.

7) Evita comentarios negativos acerca de la comida, la decoración o los invitados. En su lugar, resalta los aspectos positivos: la presentación de la mesa, la calidez del ambiente o el sabor de los platos.

8) En la mesa, no hables de dietas ni de restricciones alimenticias. Si algo no puedes comer, simplemente omítelo sin hacer comentarios.

9) Participa activamente del brindis: levanta la copa a la altura del mentón, sonríe, di “¡salud!” y toma un sorbo antes de devolverla a la mesa.

10) Comienza a comer solo cuando el anfitrión lo indique. Utiliza los cubiertos según su orden: de afuera hacia adentro, conforme se sirvan los platos.

11) Al retirarte, despídete personalmente y, al día siguiente, envía una nota o mensaje de agradecimiento.

Para ambos

1) Durante la cena, evita el uso del teléfono móvil. Si debes llevarlo contigo, mantenlo en silencio y nunca lo coloques sobre la mesa. Tampoco revises mensajes mientras comes.

2) Tomar una fotografía o una selfie para recordar la ocasión es perfectamente apropiado, pero hazlo de forma rápida, sin interrumpir el momento.

3) Al sentarte, el primer gesto de etiqueta es colocar la servilleta sobre el regazo.

4) En esta mesa familiar no hay un protocolo estricto de precedencia: lo importante es la integración y la armonía. Todos los presentes deben contribuir a una conversación agradable, donde cada uno tenga oportunidad de participar.

5) Respecto a los codos sobre la mesa, te sorprenderá lo que te voy a decir: puedes apoyarlos entre platos si el espacio lo permite, especialmente durante el postre o al tomar café.

6) Recuerda que se trata de una celebración para toda la familia, donde cada gesto de cortesía y consideración suma al ambiente.

Más allá del origen de esta tradición, lo esencial es agradecer: por la comida, por la compañía y por el privilegio de compartir.