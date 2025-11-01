Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

Acción de Gracias

¿Cortar el pavo o servirlo trinchado? La decisión que define el estilo y la etiqueta de tu mesa

Nelly Azar Lumia

El Día de Acción de Gracias es mucho más que un banquete: es una celebración de la gratitud, la unión familiar y el arte de compartir. Cada gesto en la mesa, desde la disposición de los platos hasta el modo de servir el pavo, refleja cortesía, hospitalidad y atención al detalle.

Tradicionalmente, el anfitrión tiene el honor de cortar el pavo, gesto que simboliza generosidad y gratitud hacia los invitados. En cenas más formales puede servirse ya trinchado, mientras que en reuniones familiares se corta a la vista, reforzando la cercanía del momento.

En una cena servida, los platos deben ofrecerse por la izquierda y retirarse por la derecha, siguiendo el protocolo clásico. Si es tipo buffet, se recomienda organizar las fuentes en orden lógico: primero ensaladas y guarniciones, luego las carnes y finalmente los postres.

La elección de la vajilla, los tonos del mantel y los centros de mesa contribuyen a crear un ambiente coherente y cálido. Motivos otoñales, piezas de porcelana o detalles en plata evocan la tradición y el espíritu de la estación sin restar protagonismo a la conversación.

El brindis, breve y sincero, marca el tono de la velada. A partir de ahí, la verdadera elegancia se mide en la atención, la escucha y el respeto por cada invitado.

En Thanksgiving, la etiqueta no impone: inspira. Porque más allá del protocolo, lo que se celebra es la belleza de compartir.

