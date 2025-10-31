36 Aniversario
Plan LEA organiza congreso sobre la comprensión lectora
Aporte
- Amalia Incháustegui, Liliana de Olloqui, Maritza Florentino y Rosa Ariza destacaron la literatura infantil como punto de partida para formar lectores sensibles y ciudadanos críticos.
Plan LEA, el programa prensa escuela de Editora Listín Diario, celebró su 36 aniversario con un congreso internacional centrado en la alfabetización y la comprensión lectora, que reunió a casi 400 docentes, especialistas y autoridades en el hotel Embassy Suites by Hilton.
“Leer no es solo decodificar palabras, es comprender el mundo”, recordó la directora de Plan LEA, Rosario Vásquez, al iniciar el encuentro
Un encuentro para motivar a los maestros a leer en el aula
En la jornada, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, la doctora Ancell Scheker, y el subdirector de Listín Diario, Fabio Cabral, felicitaron al equipo de Plan LEA por su trayectoria de más de tres décadas impulsando la formación y actualización del magisterio dominicano.
Agenda
El contenido incluyó la conferencia “Cerebro lingüístico y cerebro lector”, de la doctora Florencia Salvarezza; el panel “Comprensión lectora en la era digital”, de José Armando Tavárez y Lillian Castillo, moderado por Juan Eduardo Thomas.
La doctora Nour Adoumieh abordó la lectura crítica como herramienta para fomentar la empatía y prevenir la violencia, mientras que la doctora Emelinda Padilla subrayó, desde el enfoque constructivista, que enseñar es acompañar al estudiante en su propio descubrimiento.