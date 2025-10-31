López Vanderhorst Pérez Real Estate impulsa el desarrollo urbano con proyecto residencial

En su compromiso con el desarrollo sostenible y el acceso a viviendas de calidad, López Vanderhorst Pérez Real Estate Investments (LVP) presentó Altos del Este, un proyecto residencial ubicado en Santo Domingo Este.

Altos del Este ha sido concebido bajo una visión de comunidad moderna y sostenible. Cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado para elevar la calidad de vida de sus residentes, con áreas comunes que incluyen Casa Club, piscinas, gimnasio, canchas deportivas, boulevard y áreas de juegos infantiles, fomentando así la convivencia y el disfrute en familia.

“Con Altos del Este reafirmamos nuestra visión de construir proyectos que transformen positivamente el entorno y mejoren la calidad de vida de las familias. Este desarrollo representa nuestro compromiso con un Santo Domingo Este más planificado, accesible y sostenible”, expresó el ingeniero Emilio Bretón, director administrativo de la empresa constructora.

