El festival “Arte con Alma” se prepara para celebrar su tercera edición, reafirmando su compromiso con el reconocimiento y la promoción del talento artístico en todas sus expresiones.

Bajo la producción general de Benjamín Cruz, el evento reunirá a destacadas figuras del arte, la cultura y la creatividad nacional, consolidándose una vez más como una plataforma esencial para visibilizar el esfuerzo, la pasión y la dedicación de los artistas dominicanos.

En esta nueva entrega del festival, a celebrarse los días 5, 6 y 7 de diciembre, en la Plaza España, en la Ciudad Colonial, buscará superar el éxito de sus dos primeras ediciones, que dejaron una huella significativa en el panorama cultural dominicano.

En su debut, el festival sorprendió por su innovadora propuesta y su capacidad de reunir a diversas disciplinas artísticas en un solo escenario; asimismo, en su segunda edición fortaleció ese legado, ampliando su alcance y proyectando el talento nacional hacia nuevas audiencias, tanto dentro como fuera del país.

La celebración de esta fiesta cultural, nació con la misión de enaltecer el valor de las artes como motor de identidad, inspiración y transformación social. En esta tercera edición, se pondrá especial énfasis en reconocer a quienes, con su esfuerzo constante y creatividad, contribuyen al desarrollo cultural de la nación. Desde la música, la danza, la pintura, y el teatro, el evento servirá como punto de encuentro para celebrar la diversidad artística que define a República Dominicana.

Benjamín Cruz, está convencido que “el arte seguirá siendo el reflejo más puro del alma de un pueblo”, destacando que proyectos como este continuarán fortaleciendo los lazos entre la creatividad y la cultura nacional. Además, resalta la importancia de seguir apoyando a los artistas emergentes y consagrados, como una forma de preservar las raíces culturales y proyectar el arte dominicano hacia escenarios internacionales.