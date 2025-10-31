Los detalles de la décimo tercera edición de Expo Feria Inmobiliaria Construmedia

En un encuentro entre ejecutivos de Construmedia y Scotiabank República Dominicana, se anunció la participación en exclusiva de la entidad bancaria en la Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025, que celebrará su décimo tercera edición los días 14, 15 y 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta.

Durante la reunión, ambas instituciones intercambiaron impresiones sobre los preparativos de esta edición, que presentará una variada oferta de proyectos inmobiliarios urbanos y vacacionales, en zonas de playa y montaña, adaptados a distintos presupuestos.

La CEO de Construmedia, Sadery Abreu, destacó que esta feria “impulsa las ventas del último cuatrimestre y dinamiza el mercado de la construcción en el país, incentivando la inversión inmobiliaria”. Agregó que cada año se suman más empresas de productos y servicios relacionados, lo que permite ofrecer a los visitantes opciones integrales para la compra, equipamiento y remodelación de inmuebles.

Scotiabank se prepara para ofrecer a los asistentes condiciones preferenciales y atractivas tasas de financiamiento, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector inmobiliario dominicano.

La Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025 promete ser, una vez más, el punto de encuentro más importante del año para los protagonistas de la industria de la construcción y la vivienda en el país, abierta a constructores, arquitectos, diseñadores de interiores y profesionales del sector, quienes podrán conocer las últimas tendencias y soluciones en materiales, acabados y equipamiento.