Consulado Dominicano NY y Banco BHD presentan campaña “Orígenes de excelencia en Nueva York”

El Banco BHD y el Consulado General Dominicano en República Dominicana en Nueva York presentaron la campaña “Orígenes de Excelencia” en el Centro de Cultura e Innovación para Dominicanos en el Exterior (CIDEX), ubicado en Manhattan.

La iniciativa, que consta de seis piezas, muestra la experiencia vivida por 30 estudiantes meritorios de origen dominicano residentes en Estados Unidos, durante una visita a República Dominicana con el objetivo de conocer, entender y apreciar sus raíces.

“Reconocemos y valoramos esta iniciativa del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús – Chú – Vásquez, de conectar a nuevas generaciones de origen dominicano con sus raíces, con nuestros valores, con nuestra patria. Hace apenas unas semanas, esos jóvenes visitaron República Dominicana y confirmaron que la excelencia a la que aspiran en su vida profesional está indisolublemente ligada a la grandeza de su identidad. Como entidad bancaria que busca el progreso humano, este programa Orígenes de Excelencia nos recuerda que las raíces no son un ancla que inmoviliza, sino un cimiento que sostiene”, expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

Jesús Vásquez Martínez, cónsul dominicano en Nueva York, sostuvo durante su intervención que Orígenes de Excelencia es un sueño materializado, “nos hemos propuesto que la memoria identitaria, cultural y de principios quede impregnada en el ADN de cada dominicano que hace patria en el extranjero. Por eso, agradecemos al Banco BHD por unirse a nosotros, por darle voz, color y vida a esta iniciativa y a los anhelos de jóvenes que llevan en alto nuestra bandera”.

El material audiovisual fue introducido por Josefina Navarro, vicepresidenta Sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, quien comentó: “En este programa del Consulado Dominicano en Nueva York, vimos que nuestra misión era más que una cobertura de la estadía de estos jóvenes en República Dominicana. Se trataba de construir una narrativa justa que lograra contar cómo estos muchachos y muchachas conectaron con una República Dominicana, que solo conocían a través de sus padres y familiares. Así surgió la idea de declarar a través de un manifiesto lo que significó este programa”.

Navarro añadió: “Hoy me siento complacida de estar aquí para presentar la campaña Orígenes de Excelencia, una iniciativa que nace del corazón y que busca invitar a que cada joven vea en su herencia dominicana no un recuerdo lejano, sino una fuente viva de inspiración. Una herencia que les impulsa a alcanzar grandes metas, dondequiera que estén”.