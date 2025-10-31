Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Invitación 

"Una Cita Memorable", un retiro para reconectar con la esencia femenina

Objetivo

  • El encuentro, creado por Glenis Morillo, busca ayudar a las mujeres a desconectarse para conectarse consigo mismas.
Participantes en "Una cita memorable"

Participantes en "Una cita memorable"Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Con la misión de ofrecer un espacio seguro, restaurador y profundamente espiritual, Glenis Morillo celebrará la sexta edición del retiro “Una Cita Memorable”, una experiencia diseñada para que las mujeres se reconecten con Dios, con su propósito y con su bienestar emocional.

La cita será del 5 al 7 de diciembre de 2025, en Casablanca Boutique Hotel Cabrera, ubicado en Nagua, y contará con la participación de Esperanza Rodríguez, Marie Rodríguez de Valdez, Leydi Féliz y Madeline Garcés, quienes acompañarán a Morillo en una serie de charlas y experiencias transformacionales.

Morillo, quien es autora, mentora transformacional y fundadora de la comunidad “Mujer Memorable”, destacó que este encuentro nació de una oración. “Le pedí a Dios que me mostrara cómo podía acompañar a otras mujeres a encontrarse consigo mismas, y Él me dio este nombre. Cada versión es diferente, pero todas tienen algo en común: el alma sana y brilla”.

El encuentro combina dinámicas de relajación, sesiones de reflexión, mindfulness y actividades de conexión espiritual. En esta nueva versión, las participantes vivirán una experiencia denominada “La noche para que el alma brille”, en la que vestirán tonos dorados y plateados como símbolo de sanación y renovación interior.

Desde su creación, “Una Cita Memorable” se ha consolidado como un espacio transformador que ha reunido a mujeres de todo el país, incluidas sobrevivientes de cáncer, líderes, madres y emprendedoras que buscan una pausa consciente en medio de sus múltiples responsabilidades.

Tags relacionados