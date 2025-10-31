"Una Cita Memorable", un retiro para reconectar con la esencia femenina

Con la misión de ofrecer un espacio seguro, restaurador y profundamente espiritual, Glenis Morillo celebrará la sexta edición del retiro “Una Cita Memorable”, una experiencia diseñada para que las mujeres se reconecten con Dios, con su propósito y con su bienestar emocional.

La cita será del 5 al 7 de diciembre de 2025, en Casablanca Boutique Hotel Cabrera, ubicado en Nagua, y contará con la participación de Esperanza Rodríguez, Marie Rodríguez de Valdez, Leydi Féliz y Madeline Garcés, quienes acompañarán a Morillo en una serie de charlas y experiencias transformacionales.

Morillo, quien es autora, mentora transformacional y fundadora de la comunidad “Mujer Memorable”, destacó que este encuentro nació de una oración. “Le pedí a Dios que me mostrara cómo podía acompañar a otras mujeres a encontrarse consigo mismas, y Él me dio este nombre. Cada versión es diferente, pero todas tienen algo en común: el alma sana y brilla”.

El encuentro combina dinámicas de relajación, sesiones de reflexión, mindfulness y actividades de conexión espiritual. En esta nueva versión, las participantes vivirán una experiencia denominada “La noche para que el alma brille”, en la que vestirán tonos dorados y plateados como símbolo de sanación y renovación interior.

Desde su creación, “Una Cita Memorable” se ha consolidado como un espacio transformador que ha reunido a mujeres de todo el país, incluidas sobrevivientes de cáncer, líderes, madres y emprendedoras que buscan una pausa consciente en medio de sus múltiples responsabilidades.